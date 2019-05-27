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«Адмиралу Кузнецову» начали сооружать замену утонувшему ПД-50 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Доковый ремонт ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) «Адмирал Кузнецов» продолжится в 2020 году на сооружении, представляющем собой объединение двух сухих доков 35-го судоремонтного завода, для чего в настоящее время готовится соответствующая техническая документация. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на центр судоремонта «Звездочка».
Издание пишет, что подготовительные работы стартовали в начале 2019 года, однако тогда информацию не разглашали.
По словам информированного источника, готовящееся «сооружение позволит проводить докование тех же типов надводных кораблей и подводных лодок, что и затонувший плавучий док ПД-50».
Также собеседник отметил, что проект объединения доков появился в начале 2010-х годов, однако не был реализован из-за отсутствия финансирования.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» выполнены на четверть, а все работы завершатся до конца 2020 года.
В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. ТАВКР после инцидента отбуксировали на 35-го судоремонтный завод.
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Комментарии
Войска , Сергей Шойгу , Центр судоремонта "Звездочка"
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