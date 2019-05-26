Среди задержанных в ДНР украинских военных оказался боец в возрасте 54 лет

Среди украинских бойцов, задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике, оказались военнослужащие в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом написала в Facebook украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, опубликовавшая данные задержанных.

В частности, среди пленных значатся старший солдат Борис Пундор 1965 года рождения, прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения и старший солдат Ким Дуванов 1971 года рождения.

Комментируя обстоятельства пленения, волонтер заявила, что бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот", направлявшиеся в пункт постоянной дислокации бригады, решили сократить путь и в результате оказались на неподкотрольных украинским властям территории. При этом Андрусенко-Якотюк отметила, что на пункте пропуска на линии разграничения военнослужащих никто не остановил.

Ранее в Донецке заявили, что задержали группу украинских диверсантов. При них найдены взрывчатка, фальшивые форма и документы ДНР. По информации народной милиции, украинские силовики готовили на территории республики ряд диверсий.

В свою очередь, украинские военные утверждают, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.