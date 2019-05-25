Названа стоимость создания ракеты «Рокот-2» без украинских комплектующих

Для разработки российской системы управления ракеты «Рокот-2» требуется 690 млн рублей. Также специалисты отмечают, что до 2028 года есть возможность осуществить более 40 запусков, передает РИА «Новости».

На разработку разгонного блока и подготовку к серийному производству уйдет 1,45 млрд рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк обойдется в 450 млн рублей, а подготовка к первому запуску и его совершение — в 750 млн рублей.

Ранее в центре им. Хруничева рассказывали о разработке нового носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая заменит украинскую.

На сегодняшний день осуществлено 29 пусков ракет «Рокот» с космодрома Плесецк. Система управления ракеты произведена на украинском предприятии «Хартрон».