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Названа стоимость создания ракеты «Рокот-2» без украинских комплектующих 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Минобороны России
На создание новой легкой ракеты-носителя «Рокот-2» без украинских комплектующих необходимо 3,4 млрд рублей, отметили эксперты Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева.
Для разработки российской системы управления ракеты «Рокот-2» требуется 690 млн рублей. Также специалисты отмечают, что до 2028 года есть возможность осуществить более 40 запусков, передает РИА «Новости».
На разработку разгонного блока и подготовку к серийному производству уйдет 1,45 млрд рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк обойдется в 450 млн рублей, а подготовка к первому запуску и его совершение — в 750 млн рублей.
Ранее в центре им. Хруничева рассказывали о разработке нового носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая заменит украинскую.
На сегодняшний день осуществлено 29 пусков ракет «Рокот» с космодрома Плесецк. Система управления ракеты произведена на украинском предприятии «Хартрон».
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Войска , Армия , Наука и техника , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , РИА Новости
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