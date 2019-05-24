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Новый глава Генштаба ВСУ: посылать моряков в Керченский пролив было нельзя 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Новый глава Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак считает, что украинских моряков нельзя было посылать в Керченский пролив.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.
"Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был (в должности начальника Генштаба — ред.). Конечно, не надо было подвергать моряков такой опасности", — приводит слова Хомчака агентство УНИАН в пятницу.
Хомчак отметил, что у него также есть вопросы к командующему военно-морских сил ВС Украины Игорю Воронченко.
"Он вернется, и когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос — чем он руководствовался, или он прогнозировал это все, мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать", — подчеркнул Хомчак.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Войска , Армия , Конфликты , Украина , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Генштаб , СБУ , УНИАН
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