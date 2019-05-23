В Индии раскрыли «главную причину» покупки С-400 

Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай, пишет moneycontrol.com.
В публикации, размещенной на финансовом портале, заявляется, что покупка комплексов индийской стороной обусловлена не столько потребностью в обороне, сколько возможностью изучения его тактико-технических характеристик.
«Его основным применением будет тестирование способности [индийских истребителей четвертого поколения] Rafale проникать в воздушное пространство Китая, охраняемое системой [C-400]», — отмечает издание.
Также портал уверен, что отказ Индии от совместного с Россией создания на базе Су-57 собственного истребителя пятого поколения стало «серьезным [финансовым] ударом» для российской промышленности.
В марте сообщалось, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.