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Группировку войск в Крыму усилили горными стрелками 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская войсковая группировка в Крыму усилена подразделением, предназначенным для действий в высокогорье. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"В тройку лучших высокогорных подразделений Южного военного округа на конкурсе "Эльбрусское кольцо" впервые вошли горные стрелки из Крыма", — отмечается в сообщении. Ранее о наличии подобных подразделений в республике не сообщалось.
Как пояснил ТАСС источник, "в Крыму на данный момент нет специализированных горных соединений или воинских частей". "В данном случае речь идет об одном из подразделений 127-й отдельной разведывательной бригады 22-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Черноморского флота, подготовленном для действий в горах", — отметил он.
Конкурс "Эльбрусское кольцо" проводится среди высокогорных подразделений и является частью Армейских международных игр. Победителем окружного конкурса стала команда отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, второе и третье места заняли представители подразделений специального назначения из Кабардино-Балкарии и Крыма.
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Комментарии
Войска , Армия , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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