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«Роскосмос» намерен испытать новый разгонный блок при пуске «Союза-2» 

RT на русском 2 часа назад
Госкорпорация «Роскосмос» планирует испытать разгонный блок «Фрегат» с модернизированной системой управления при запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госзакупок компании.
«Создание космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный в части изготовления опытного образца разгонного блока для проведения лётных испытаний комплекса разгонного блока «Фрегат» на космодроме Восточный», — говорится в сообщении.
При этом начальная стоимость госзакупки составляет 672 млн рублей.
Ожидается, что контракт будет выполнен к концу ноября 2020 года.
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Войска , Армия , Наука и техника , Оружие , Роскосмос
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