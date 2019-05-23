«Роскосмос» намерен испытать новый разгонный блок при пуске «Союза-2» 

Госкорпорация «Роскосмос» планирует испытать разгонный блок «Фрегат» с модернизированной системой управления при запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госзакупок компании.
«Создание космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный в части изготовления опытного образца разгонного блока для проведения лётных испытаний комплекса разгонного блока «Фрегат» на космодроме Восточный», — говорится в сообщении.
При этом начальная стоимость госзакупки составляет 672 млн рублей.
Ожидается, что контракт будет выполнен к концу ноября 2020 года.