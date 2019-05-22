Маневры в Черном море: фрегаты ЧФ провели учения

Экипажи фрегатов Черноморского флота провели специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря.

В мероприятии были задействованы "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и многоцелевое судно обеспечения "ВТН-73".