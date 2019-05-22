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Маневры в Черном море: фрегаты ЧФ провели учения 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: пресс-служба Черноморского флота
Экипажи фрегатов Черноморского флота провели специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря.
В мероприятии были задействованы "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и многоцелевое судно обеспечения "ВТН-73".
"В рамках специального учения экипаж "ВТН-73" отработал доснабжение фрегатов различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств траверзным способом на ходу. Также в ходе проведения тренировки корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приема-передачи грузов", — рассказали в ЧФ.
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