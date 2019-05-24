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Более тысячи тренировок провели связисты в Бурятии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности.
Более тысячи специальных тренировок в зимнем периоде обучения провели связисты соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Республике Бурятия в рамках локальных и комплексных мероприятий, в том числе с использованием спутниковой связи.
Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности. Военные связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты.
Кроме того, были отработаны задачи организации связи при управлении межвидовой группировкой войск, проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи.
Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 15%.
По итогам около 90% проведенных мероприятий оценены на «отлично».
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Войска , Республика Бурятия
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