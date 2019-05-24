Более тысячи тренировок провели связисты в Бурятии

Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности.

Более тысячи специальных тренировок в зимнем периоде обучения провели связисты соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Республике Бурятия в рамках локальных и комплексных мероприятий, в том числе с использованием спутниковой связи.

Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности. Военные связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты.

Кроме того, были отработаны задачи организации связи при управлении межвидовой группировкой войск, проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи.

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 15%.

По итогам около 90% проведенных мероприятий оценены на «отлично».