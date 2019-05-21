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Российская военная полиция и сирийские военные провели учения у Голан 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости
Российская военная полиция и сирийские военные провели совместные учения на территории освобождённой сирийской провинции Эль-Кунейтра у Голанских высот. Учения принимал начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский, посетивший военную базу своих подчинённых.
"Благодаря действиям российских вооруженных сил и военной полиции в августе 2018 года впервые миссия ООН смогла вместе с российскими военными осуществить патрулирование", — сказал он журналистам и добавил, что российские военные ведут мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне и контроль за прекращением огня.
После того как весной 2017 года сирийские военные выбили отсюда экстремистов Эль-Кунейтра стала демилитаризованной зоной, которую сегодня контролируют российские военные полицейские. Российская военная полиция создала здесь необходимую транспортную инфраструктуру, провела электричество и наладила водоснабжение. По данным властей провинции, ранее боевики разрушили 45% электросетей и около половины объектов инфраструктуры водоснабжения.
"Они (местные жители) нас приветствуют, они называют нас своими братьями, говорят, что мы освободители, так что радостно встречают, приветливо, приятно", — говорит командир батальона российской военной полиции Ахмед Абдулмуталибов.
В октябре 2018 года возобновил работу контрольно-пропускной пункт "Кунейтра" на линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, который был закрыт в августе 2014 года из-за военных действий. Это способствовало возвращению на Голаны миротворцев Сил ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск.
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Войска , Армия , Владимир Ивановский , Министерство обороны , ООН , Эль-Кунейтра
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