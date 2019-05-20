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Reuters: эсминец ВМС США прошел близ спорной акватории Южно-Китайского моря 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
ТАСС, 20 мая. Эсминец ВМС США Preble прошел в воскресенье близ рифа Скарборо (остров Хуанъянь) в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую Пекин провозгласил своими территориальными водами. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя США.
"Preble прошел в пределах 12 морских миль от рифа Скарборо с целью бросить вызов неумеренным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям, установленный международным правом", — сказал собеседник.
Споры о принадлежности островов и морских пространств этого района идут уже много десятилетий. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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Войска , Азия , Армия , США , ИТАР-ТАСС , Reuters
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