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В России раскрыли сроки готовности «Монолита» 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: oborona.ru
Опытный образец ракеты «Монолит» должен быть готов в ближайшие два-три года, заявил в ходе выставки MILEX-2019 РИА Новости заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.
«Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем. Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — сказал менеджер.
Заместитель гендиректора добавил, что создание оружия осуществляется за счет собственных средств концерна, однако его госиспытания планируется проводить уже «с имеющимся контрактом», поскольку для подобных мероприятий «нужна авиационная техника, которой у нас нет».
В феврале генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что завершены государственные испытания авиационной ракеты «Бронебойщик» (С-8ОФП).
В октябре 2018 года он же в интервью «Звезде» заявил, что ракета «Монолит» является дальнейшим развитием «Бронебойщика», от которого отличается, в частности, калибром и дальностью применения.
В июне того же года боевые стрельбы ракетами «Бронебойщик» показали на видео.
«Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. С-8ОФП должна расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету должны получить самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.
9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске (Белоруссия).
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Войска , Армия , Оружие , Техмаш , Ростех , РИА Новости
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