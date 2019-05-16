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Авианосцам США нашли путь к Крыму 

Lenta.ru + ещё 3 16 часов назад
Американские авианосцы могут попасть в Черное море через строящийся Турцией канал Стамбул, сообщает «Звезда».
Телеканал приводит комментарий политического обозревателя Юрия Селиванова, который обратил внимание на публикацию в National Interest колонки члена комитета Палаты представителей по международным делам Конгресса США Майкла Маккола, в которой говорится о необходимости обеспечить регулярный проход американских военных кораблей в Черное море.
«Вы думаете, это просто фраза? Нет. Они собираются сделать это двояким образом: либо пересмотреть конвенцию Монтре по проливам, что маловероятно, сразу подчеркиваю, либо сейчас Турция строит новый канал, еще больше, чем эти проливы. Он проходит буквально в полусотне километров от этих проливов», — уверяет обозреватель.
По его мнению, через строящийся пролив смогут проходить авианосцы. «И они рассчитывают, что режим там будет совершенно другой, и они добьются своих целей», — сказал Селиванов.
В апреле капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Пересмотр конвенции Монтре невыгоден России, поскольку позволит США получить полный доступ в Черное море.
Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы играют важную логистическую роль в материально-техническом снабжении операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Правила морского судоходства через эти проливы регулируются международным правом — конвенцией Монтре, которая закрепила суверенитет Турции над проливами, гарантировав особые права черноморских государств в части их использования.
Канал Стамбул предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Стоимость соответствующих работ оценивается в 10 миллиардов долларов. Канал длиной около 50 километров расположится параллельно Босфору. На Стамбул не будет распространяться конвенция Монтре.
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Войска , Армия , Видео , Конфликты , Оружие , США , Юрий Селиванов , Константин Сивков , Конгресс США , Республика Крым , Стамбул , Турция
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