За моральный настрой военных ответят командиры

Правительство предлагает возложить на командиров ответственность за морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 16 мая.

Инициатива направлена на реализацию указания президента о создании военно-политических органов Вооружённых сил. Авторы документа отмечают, что морально-нравственные ценности, политические установки влияют на готовность военных к выполнению боевых задач. В связи с этим кабмин предлагает внести изменения в закон «О статусе военнослужащих» и установить, что командиры несут ответственность за морально-политическое и психологическое состояние подчинённого личного состава. Устанавливается, что под таким состоянием понимается совокупность личных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений.

По состоянию на 2019 год численность армии России составляет около 798 тысяч человек, что делает её одной из самых больших в мире. Ежегодный бюджет Вооружённых сил составляет 64 млрд долларов. На вооружении находится 2155 артиллерийских орудий, 2646 самоходных орудий, 2867 танков и 10720 бронемашин. При этом Россия является лидером по числу ядерных установок.