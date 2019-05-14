Россия завершит развертывание «Благовестов»

Создание космической системы военной связи из «Благовестов» завершится вместе с запуском четвертого спутника, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск аппарата "Благовест", который планировался на конец мая, должен быть осуществлен 16 июля этого года. После выведения этого аппарата на орбиту завершится формирование орбитальной группировки военных аппаратов связи "Благовест"», — сказал собеседник.

По словам источника, пуск выполнится с космодрома Байконур при помощи тяжелой ракеты «Протон-М».

Ранее в мае сообщалось, что формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана», которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году.

Военные спутники «Благовест» обеспечат высокоскоростной доступа в интернет, передачу данных, телефонную и видео-конференц-связь на Ка— и Ku-диапазонах частот. Первый такой космический аппарат («Космос-2520») запущен с Байконура 17 августа 2017 года.