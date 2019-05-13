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«Невидимые войска ВМФ» назвали лучшими в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По состоянию на май береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морского флота (БРАВ ВМФ) России имеют около 13 дивизионов комплекса «Бастион» и семь дивизионов «Бал», пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
«По сути, береговые ракетно-артиллерийские войска вернулись к количественному уровню времен СССР, но — при более высоких качественных показателях», — полагает специалист.
По мнению эксперта, оснащенность современных БРАВ оружием оценивается в 95 процентов, что «делает их самым современным видом войск российской армии».
Болтенков полагает, что довооружение «Бастионов» ракетами «Калибр» и «Циркон» позволит флоту получить сверхдлинную «руку». «Теперь с побережья Крыма можно будет держать под прицелом даже авианосцы, находящиеся вблизи берегов Сицилии», — отмечает эксперт.
Он добавил, что из-за небольшого числа частей БРАВ можно назвать «невидимыми» или «неизвестными войсками ВМФ».
В сентябре 2018 года впервые в ходе учений тактической группы Северного флота ВМФ, несущей боевое дежурство на острове Котельный, был применен «Бастион».
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Войска , Армия , газета "Известия"
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