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В ЦВО проведено свыше 100 пожарно-тактических учений 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В целях противопожарных мероприятий на территории округа содержится 114 сводных отрядов, которые в четырехчасовой готовности способны выдвинуться в любой район и оказать помощь в ликвидации ЧС.
С апреля, с начала пожароопасного периода, в Центральном военном округе (ЦВО) проведено свыше 100 пожарно-тактических учений с привлечением военных лесничеств и военнослужащих, назначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в регионах Сибири, Урала и Поволжья.
Особое внимание в ходе учений было уделено своевременному реагированию на возникновение лесных и ландшафтных пожаров, а также организации тушения таких пожаров при их переходе в населенные пункты. Также были отработаны вопросы взаимодействия сил и средств, привлекаемых к обнаружению и тушению природных пожаров, мониторинг обстановки, проверка готовности авиационной, инженерной, автомобильной, техники.
Учения проводились с целью повышения готовности обеспечения пожарной безопасности в регионах ЦВО.
В целях противопожарных мероприятий на территории ЦВО содержится 114 сводных отрядов, которые в четырехчасовой готовности способны выдвинуться в любой район и оказать помощь в ликвидации ЧС.
В ходе учений было задействовано более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,7 тыс. единиц техники, в том числе и специальной.
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Войска , Армия
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