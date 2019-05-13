В Приморье восстановили штурмовик Ил-2

Поисковики приморского объединения «Авиапоиск», используя запчасти из разных регионов РФ восстановили штурмовик Ил-2.

Активисты поискового объединения «Авиапоиск» в Приморье восстановили самый массовый штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Об этом сообщается в группе «Авиапоиск ДВФО» в социальных сетях.

Поисковики собирали фрагменты для этой машины в нескольких регионах: Приморье, Сахалинской и Новгородской областях, а также в районе Петербурга.

«Большая часть брони и оборудования, а также двигатель АМ-38Ф были подняты на местах падения трех штурмовиков под Артемом. Реставрация велась около 3 лет силами команды реставраторов под руководством Виктора Акимчука», — говорится в сообщении.

Отмечается, что презентация легендарного самолета прошла на базе компании «Авиалифт Владивосток» в пригороде Артема, вызвав ажиотаж среди любителей авиации, многие из которых приехали из других регионов.

Ил-2 — советский бронированный штурмовик периода Второй мировой войны. С 1941 по 1945 год было выпущено более 36 тысяч машин в нескольких модификациях. Авиаторы прозвали самолет «летающим танком» за его живучесть, а немецкие пилоты называли «бетонным самолетом». Ил-2, наравне с танком Т-34, является символом победы советского народа над фашизмом.