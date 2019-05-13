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В Приморье восстановили штурмовик Ил-2 

ТК «Звезда» + ещё 2 36 минут назад
Фото: Авиапоиск Двфо, ВК
Поисковики приморского объединения «Авиапоиск», используя запчасти из разных регионов РФ восстановили штурмовик Ил-2.
Активисты поискового объединения «Авиапоиск» в Приморье восстановили самый массовый штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Об этом сообщается в группе «Авиапоиск ДВФО» в социальных сетях.
Поисковики собирали фрагменты для этой машины в нескольких регионах: Приморье, Сахалинской и Новгородской областях, а также в районе Петербурга.
«Большая часть брони и оборудования, а также двигатель АМ-38Ф были подняты на местах падения трех штурмовиков под Артемом. Реставрация велась около 3 лет силами команды реставраторов под руководством Виктора Акимчука», — говорится в сообщении.
Отмечается, что презентация легендарного самолета прошла на базе компании «Авиалифт Владивосток» в пригороде Артема, вызвав ажиотаж среди любителей авиации, многие из которых приехали из других регионов.
Ил-2 — советский бронированный штурмовик периода Второй мировой войны. С 1941 по 1945 год было выпущено более 36 тысяч машин в нескольких модификациях. Авиаторы прозвали самолет «летающим танком» за его живучесть, а немецкие пилоты называли «бетонным самолетом». Ил-2, наравне с танком Т-34, является символом победы советского народа над фашизмом.
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Войска , Оружие
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