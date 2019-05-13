Россия проведет наблюдательный полет над США

Российские инспекторы в мае планируют выполнить наблюдательный полет над США в рамках договора по открытому небу, сообщает газета ВС РФ "Красная Звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154МЛК-1 над территорией США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для полета максимальной дальностью до 4800 километров с аэродрома в штате Миссури выделен период с 12 по 20 мая. Добавляется, что российский самолет будет выполнять полет по согласованному маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение условий договора.