Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия проведет наблюдательный полет над США 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open Skies
Российские инспекторы в мае планируют выполнить наблюдательный полет над США в рамках договора по открытому небу, сообщает газета ВС РФ "Красная Звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154МЛК-1 над территорией США", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для полета максимальной дальностью до 4800 километров с аэродрома в штате Миссури выделен период с 12 по 20 мая. Добавляется, что российский самолет будет выполнять полет по согласованному маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение условий договора.
Последние новости
Умер журналист Сергей Доренко Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела
Войска , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прекратить «истерию»: Во Франции защищают РФ3
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10017
Причина для гордости: В Раде сделали заявление о Зеленском26
Загадочная смерть. В пансионате людей убили из арбалета
Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог2
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение