Черноморский флот отмечает 236-летие со дня основания

Минобороны опубликовало яркие кадры, посвященные кораблям, подлодкам, авиации и береговым войскам Черноморского флота, в том числе на видео запечатлены ракетные пуски и артиллерийские стрельбы.

Российский Черноморский флот отмечает 13 мая 236-летие со дня основания. В честь праздничной даты Министерство обороны РФ опубликовало яркие кадры, посвященные кораблям, подлодкам, авиации и береговым войскам Черноморского флота.

Севастополе пройдут торжества по случаю годовщины. Празднование начнется с торжественного подъема флагов расцвечивания и Андреевского флага на кораблях.

По сложившейся традиции военные возложат цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II, а также к памятникам и памятным знакам выдающихся адмиралов флота, мемориальному комплексу «Витязям Черноморских глубин» и к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Специально к празднику в Севастополь доставили главную икону Вооруженных Сил — «Спас Нерукотворный». Торжественный молебен состоится во Владимирском кафедральном соборе, который называют усыпальницей российских адмиралов. Там упокоены Лазарев, Корнилов, Истомин и Нахимов.

После богослужения икону в сопровождении военных моряков провезут на катере по местам стоянки кораблей в Севастопольской бухте. А затем святыня отправится дальше, в путешествие по России.

В завершение праздника на летней эстраде Приморского бульвара с концертными номерами выступят военные духовые оркестры и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Дата празднования связана с событиями 1783 года, когда 13 мая одиннадцать кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном берегу Крымского полуострова, где был заложен Севастополь, ставший главной базой флота.