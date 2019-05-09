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AP: США готовятся перебросить дополнительные силы на Ближний Восток 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Вашингтон намерен направить дополнительные силы на Ближний Восток под предлогом якобы имеющейся угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.
По словам его источников из числа официальных лиц, США готовятся перебросить в регион дополнительные бомбардировщики, а также, возможно, зенитные ракетные комплексы Patriot. Окончательное решение по поводу комплексов Patriot пока не принято. По сведениям агентства, это может зависеть о того, "посчитают ли США, что Иран предпринимает шаги для снижения угрозы".
Источники агентства отметили, что под угрозой понимается в том числе переброска Ираном ракет морем. Агентство констатирует, что пока не ясно, в каких именно странах США могли бы развернуть комплексы Patriot.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.
Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.
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Войска , Армия , Джон Болтон , Иран , США
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