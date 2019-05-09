Во Владивостоке стартовал парад Победы

Жители Приморья занимали удобные места для просмотра парада с самого утра.

Во Владивостоке стартовал один из первых в России парадов в честь Дня Победы. Местные жители активно делятся снимками и видеозаписями события в социальных сетях.

Жители Приморья занимали удобные места для просмотра парада с самого утра. Мероприятие торжественно открыли барабанщики Нахимовского военно-морского училища, под бой которых начали движение парадные расчеты.

Девятого мая военные парады и торжественные мероприятия пройдут более чем в 400 городах Российской Федерации. В 29 из них будет привлечена боевая техника и авиация. В этом числе семь городов — героев: Волгоград, Керчь, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула, Севастополь и Москва.

В сегодняшнем параде Победы на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут более 13 тысяч военных и более 130 единиц техники. В этом году пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов.

Вслед за пешими батальонными группами по Красной площади проедут бронеавтомобили и бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта, танки третьего поколения Т-14 «Армата», БМПТ «Терминатор», С-400, «Ярсы», «Мста-С», «Буки» и «Торы», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и многие другие образцы техники.