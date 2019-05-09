Россия и США согласовали доставку астронавтов на МКС кораблями «Союз»

Штаты приобрели два дополнительных места для отправки людей на МКС в 2019 и 2020 годах.

Россия и США согласовали отправку американских астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз». Штаты приобрели два дополнительных места для доставки в 2019 и 2020 годах.

Как отметил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев , это произошло еще до нештатной ситуации с американским кораблем Crew Dragon. Он добавил, что настоящее соглашение является модификацией к старому контракту.

«Документы согласованы. Это просто модификация к старому контракту, все проходит в рабочем порядке. Согласовали все уточнения и продлили срок действия», — цитирует ТАСС Крикалева.