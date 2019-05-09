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Россия и США согласовали доставку астронавтов на МКС кораблями «Союз» 

ТК «Звезда» + ещё 2 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Штаты приобрели два дополнительных места для отправки людей на МКС в 2019 и 2020 годах.
Россия и США согласовали отправку американских астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз». Штаты приобрели два дополнительных места для доставки в 2019 и 2020 годах.
Как отметил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, это произошло еще до нештатной ситуации с американским кораблем Crew Dragon. Он добавил, что настоящее соглашение является модификацией к старому контракту.
«Документы согласованы. Это просто модификация к старому контракту, все проходит в рабочем порядке. Согласовали все уточнения и продлили срок действия», — цитирует ТАСС Крикалева.
Ранее корпорации «Роскосмос» выразили готовность к оказанию помощи компании SpaceX в деле расследования аварии, случившейся с кораблем Dragon-2. Во время проведения огневых испытаний двигателя аппарат Илона Маска произошла нештатная ситуация.
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Комментарии
Войска , Армия , Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , SpaceX , ИТАР-ТАСС , США
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