В Болгарии начались учения ВВС четырех стран НАТО

Румынии, Международные учения "Фракийская звезда — 2019" стартовали в среду в Болгарии . В них принимают участие ВВС Греции Италии и Болгарии.

Основная цель тренировок — повышение теоретической, тактико-специальной и летной подготовки личного состава, а также "совершенствование процедур работы в международной среде", — цитирует ТАСС.

Болгарию на учениях представляют экипажи МиГ-29, L-39ZA, вертолетов Cougar и Ми-24; от Греции участвуют самолеты F-16; от Румынии — MiG-21 Lancer и F-16, а от Италии Eurofighter Typhon. Задействованы также подразделения зенитно-ракетных войск. Общее количество самолетов и военнослужащих не сообщается.

Отметим, что учения "Фракийская звезда — 2019" продлятся до 17 мая.