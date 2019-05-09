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В Болгарии начались учения ВВС четырех стран НАТО 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA / Автор не известен
Международные учения "Фракийская звезда — 2019" стартовали в среду в Болгарии. В них принимают участие ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии.
Основная цель тренировок — повышение теоретической, тактико-специальной и летной подготовки личного состава, а также "совершенствование процедур работы в международной среде", — цитирует ТАСС.
Болгарию на учениях представляют экипажи МиГ-29, L-39ZA, вертолетов Cougar и Ми-24; от Греции участвуют самолеты F-16; от Румынии — MiG-21 Lancer и F-16, а от Италии Eurofighter Typhon. Задействованы также подразделения зенитно-ракетных войск. Общее количество самолетов и военнослужащих не сообщается.
Отметим, что учения "Фракийская звезда — 2019" продлятся до 17 мая.
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Войска , Армия , НАТО , ИТАР-ТАСС , Болгария , Греция , Италия , Румыния
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