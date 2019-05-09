Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Победы

В своем обращении министр назвал праздник 9 мая символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех ветеранов и военнослужащих с Днем Великой Победы.

Шойгу отметил, что память о подвигах и героизме ветеранов ВОВ является примером любви к Родине, верности присяге, идеалам справедливости и гуманизма, на которые сегодня ориентируются современные Вооруженные Силы.

«Следуя боевым традициям фронтовиков, личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации достойно выполняет свой воинский долг, настойчиво совершенствует ратное мастерство, надежно стоит на страже национальных интересов государства», — говорится в приказе главы Минобороны.

В этом же приказе министр обороны РФ отдал приказ провести салюты в честь Дня Победы: всего, в 26 городах.