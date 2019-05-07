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На Дальнем Востоке прошли репетиции праздничного Парада 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Во многих российских городах проходят генеральные репетиции Парада Победы. Так, шествие уже прошло в Южно-Сахалинске. Там торжественным маршем по центральной площади прошли более тысячи человек. Участвовала и механизированная колонна из 20 единиц техники.
Также генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Хабаровске, сообщает телеканал "Россия 24". Где в механизированной колонне прошли почти 150 единиц техники. В том числе, беспилотники "Орлан-10", квадроциклы и снегоходы, которые стоят на вооружении арктических подразделений Восточного военного округа. В пешие колонны вошли не только военнослужащие, но и юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств.
В Белогорске Амурской области по центральной улице проехали бронетранспортеры, гусеничные боевые машины пехоты, танки. Кроме того, люди смогли увидеть огнеметные системы "Солнцепёк", которые находятся на вооружении региона с прошлого года.
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Войска , Армия , Южно-Сахалинск
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