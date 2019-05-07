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В России отмечают День связистов ВМФ 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: МИНОБОРОНЫ.РФ
Свой профессиональный праздник 7 мая отмечают связисты и специалисты радиотехнической службы Военно-Морского Флота России. Этот день совпадает с празднованием работников всех отраслей связи — Днём радио.
7 мая 1896 года учёный выступил с научным докладом и продемонстрировал изобретённый им радиоприёмник. Широкая общественность стала свидетелем, как на расстоянии около 250 метров был передана радиограмма, состоявшая всего лишь из двух слов: «Генрих Герц» (знаменитый немецкий физик, основоположник фундаментальной электродинамики).
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России отмечается в нашей стране с 1997 года. Это событие возникло в календаре профессиональных праздников после того, как главнокомандующий ВМФ России в соответствующем указе установил перечень праздников и профессиональных дней для ВМФ России.
На флоте очень важна оперативность и точность обмена данными на больших расстояниях, так как во многом именно она определяет успешность выполнения поставленных задач. А за надёжную работу радиотехнического оборудования и устойчивость связи отвечают именно специалисты РТС, поэтому сложно переоценить важность того, чем они занимаются. Кроме того, специалисты РТС отвечают за защиту собственных радиотехнических систем и нарушение работы подобных систем у противника.
В этот же день, 7 мая, в России отмечают день создания Российских Вооружённых Сил.
В 2018 году штатная численность российских ВС теперь составляет 1 902 758 человек, из них 1 013 628 военнослужащих — остальные люди являются гражданским персоналом. Интересно, что после развала СССР, России в наследство досталось почти 2,9 миллиона солдат.
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