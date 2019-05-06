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Россия и США договорились о сотрудничестве пограничных служб в Тихом океане 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские и американские пограничники в ходе встречи на Аляске договорились о совместной работе в северной части Тихого океана на 2020 год, в рамках которой может пройти тренировка кораблей двух стран, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.
Эксперты погрануправления ФСБ России по Восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США на встрече в Анкоридже обсудили результаты взаимодействия между ведомствами и направления сотрудничества.
"В ходе встречи разработан проект плана согласованных действий ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США на 2020 год. Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность проведения совместной тренировки кораблей береговой охраны в районе линии разграничения морских пространств двух стран", — говорится в сообщении.
На встрече стороны отметили, что совместная работа пограничников двух стран позволила серьезно снизить браконьерскую активность в северной части Тихого океана.
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Войска , Армия , ФСБ , Аляска , США
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