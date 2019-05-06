«Стрижи» отмечают день рождения

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» сформирована 6 мая 1991 года из лётчиков 237-го гвардейского Проскуровского полка 16-й воздушной Краснознамённой армии ВВС. Начиная с 1945 года лётчики этого полка участвуют во всех воздушных парадах над Красной площадью.

В 1952 году впервые в истории авиации летчики показали встречный пилотаж групп реактивных истребителей. В последующие годы они освоили одиночный и групповой пилотаж на самолетах МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29. Формирование группы военных асов, которые в совершенстве управляли истребителями МИГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. Они приступили к тренировкам в середине 1984 года и освоили полёты «ромбом». В 1990 году лётчики блестяще справились с пилотажем в плотном строю в составе шести машин. Они летали с интервалом около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы.

«Стрижи» ежегодно проводят более 50 показов и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на самолётах такого класса. Летчики выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии, Китая и других стран. В 1993 году они были удостоены звания «Лучшая пилотажная группа мира». В 2007 году в комплекс показов был включён совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» в составе девяти самолетов. Этот полёт стал мировым рекордом в истории авиации.