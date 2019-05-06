«Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас

Не слышно, не видно и невозможно спастись — так можно охарактеризовать работу боевых пловцов флотского спецназа. Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения. В День водолаза РИА Новости рассказывает о ее самых рискованных операциях.

Особая рота

Отряд подводных диверсантов-разведчиков неслучайно сформировали именно на Балтике — из-за небольших глубин эта акватория идеально подходила для легкого водолазного снаряжения. Кроме того, на оккупированном гитлеровцами побережье кипела бурная деятельность по обустройству военных баз и причалов, равнодушно наблюдать за которой советские адмиралы не могли. Нужно было срочно что-то придумать. И придумали.

"Сформировать при разведотделе штаба КБФ роту особого назначения в составе 146 штатных единиц, укомплектовав ее командирами и краснофлотцами-водолазами, прошедшими специальную подготовку в Военно-морской медицинской академии и Управлении ЭПРОНа, — говорится в приказе наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова. — Командиром роты особого назначения назначить лейтенанта Прохватилова Ивана Васильевича, комиссаром роты — политрука Мащенко Анатолия Федоровича. Для руководства и консультаций по водолазному делу выделить военврача 1-го ранга Савичева Илью Ильича".

Времени на раскачку у водолазов не было — уже через месяц их бросили на ликвидацию десанта, высадившегося на одном из островов Финского залива. Нависла угроза окружения частей 23-й армии, не успевших отойти из Выборга . Бойцы Прохватилова на нескольких шлюпках выдвинулись к острову, но противника там не застали — видимо, кто-то успел предупредить.

Операция "Бурлаки"

Следующее задание — прояснить причины нездоровой активности немцев в захваченном Петергофе . Водолазы ночью пробрались туда по дну канала и попали на большую стройку — саперы вермахта возводили деревянную пристань для катеров — минных заградителей, рядом с которой высились замаскированные склады боеприпасов. Прохватилов получил приказ уничтожить объект, не дожидаясь, пока его достроят.

Разведчикам выделили две большие корабельные мины, три катера и шлюпку. В шлюпку сели четверо водолазов, четверо гребцов и старший группы. Погрузили мины. Под покровом ночи небольшой отряд взял курс на Петергоф.

"Не дойдя до берега два — два с половиной километра, бронекатера застопорили ход, — позже записал в дневнике Иван Прохватилов. — Перейдя на малый катер, я прибуксировал шлюпку еще на километр, после чего она под веслами ушла к берегу и через минуту скрылась в темноте".

Шлюпка приблизилась к недостроенной пристани на расстояние визуального контакта. Подходить ближе было рискованно — силуэт могли заметить с берега. Бойцы вывалили мины за борт и отдали буксировочные концы двум водолазам с компасами. Те подтащили боеприпасы вплотную к причалу и накрепко привязали к сваям. После этого под воду нырнул старшина со взрывателями. Прикрутил их к минам, установив таймеры на девять утра. Дождавшись, пока все вернутся в шлюпку, моряки соорудили парус из плащ-палаток и с попутным ветром успели до рассвета покинуть зону диверсии.

Ближе к обеду следующего дня командование Балтфлота получило сухое донесение с поста службы наблюдения и связи:

"В девять часов 12 минут в районе Петергофской пристани наблюдались почти одновременно два взрыва. В высоко взметнувшихся столбах дыма и огня было ясно видно, как летели вверх люди и куски пристани".

В конце сообщения была лаконичная приписка:

"Обратно не падали".

Немцы не стали восстанавливать пристань, но минирование фарватеров продолжили.

Удар с тыла

Весной 1942-го, с началом навигации в Финском заливе, участились нападения немцев на малые дозорные катера Балтийского флота, патрулировавшие фарватеры. Разведка выяснила, что гитлеровцы действуют на небольших скоростных катерах с подвесным мотором по принципу "укусил-убежал". Каждый такой катер брал на борт до трех десятков вооруженных спецназовцев и развивал скорость до сорока километров в час. Благодаря компактности они могли подходить к берегу вплотную.

Перед водолазами из РОН поставили задачу вычислить и разгромить место базирования катеров. С первой частью они справились быстро, а вот подобраться к базе удалось не сразу — тщательно замаскированные на берегу неподалеку от Стрельнинского канала катера охранял усиленный немецкий гарнизон.

В отряде сформировали четыре группы разведчиков под командованием офицеров. Каждой выделили по катеру и деревянной шлюпке, плюс водолазное снаряжение и спасательные жилеты. Одной группе поручили перерезать связь и отвлечь немцев на себя, второй — уничтожить сами катера, третьей — заблокировать гарнизон, четвертой — прикрыть отход всех групп после выполнения задания.

Чтобы не ошибиться с местом высадки на темном побережье, Прохватилов лично днем доставил туда на катере водолаза-сигнальщика. Попытавшись как можно ближе подойти к берегу, попал под шквальный пулеметный обстрел и не пострадал лишь по счастливой случайности. Ночью в район выдвинулись советские катера с шлюпками на буксирах.

Разведчики бесшумно проникли в канал на веслах, высадились и окружили базу. По условному сигналу в немецкие катера полетели ручные гранаты. В ходе вылазки удалось также взорвать наблюдательный пост, захватить важные штабные документы. Несмотря на тщательное планирование, потерь избежать не удалось — в перестрелке с немецким патрулем почти полностью погибла группа отсечки во главе со старшим лейтенантом Пермитиным.

Поняв, что их перехитрили, немцы развесили над районом осветительные ракеты и связались с артиллерией. В зоне высадки один за другим рвались тяжелые снаряды. Оставшиеся в живых разведчики с трудом успели погрузиться в шлюпки и выйти в море навстречу поджидавшим их катерам.

Отец "морских дьяволов"

В годы Великой Отечественной войны рота водолазов Прохватилова выполнила много опасных заданий. Так, летом 1944-го разведчики под обстрелом достали с борта потопленной в Выборгском заливе немецкой субмарины U-250 бортовой журнал и шифровальную машину "Энигма".

Они же позже крепили к лодке понтоны для подъема и последующей буксировки в Кронштадт. Захват U-250 оказался стратегической победой советских моряков — на ее борту находились две засекреченные торпеды с акустическим наведением, доставившие множество хлопот Балтфлоту и конвоям союзников. Изучив их устройство, инженеры экстренно разработали противоядие. Одну из торпед советское руководство презентовало Великобритании.

Бойцы Прохватилова также разведали местоположение строящегося под Лугой стартового комплекса для немецких ракет ФАУ-2, в сектор обстрела которых попадал Ленинград. По полученным координатам недостроенные пусковые сравняла с землей корабельная артиллерия.