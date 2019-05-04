Российские и китайские моряки на учениях спасли терпящий бедствие корабль

Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая спасли терпящий бедствие корабль в рамках двустороннего военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Отряд боевых кораблей отработал элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие корабля, в роли которого выступило спасательное судно "Шандондао". После подачи сигнала бедствия российский и китайский корабль отправились на помощь в район условно аварийного судна", — говорится в сообщении.

Сообщается, что с российских и китайских кораблей поднимались вертолеты палубной авиации, которые выполняли задачи по поиску и спасению людей. К судам, которые по замыслу учения терпели бедствие, были направлены аварийно-спасательные группы для оказания помощи и спасению корабля.