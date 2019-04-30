Самолеты Ил-38 выследили «чужие» подлодки в Арктике

Экипажи самолетов Ил-38 и модернизированных Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в районах Крайнего Севера и Арктики.

Сначала летчики оттачивали взлет, посадку, технику пилотирования и полет в составе пар на Камчатке.

"Затем группа самолетов Ил-38 и Ил-38Н осуществила перелет в район Северного ледовитого океана, где отработала тактические приемы самостоятельного поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств", — сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Помимо этого экипажи отработали парное прохождение заданного маршрута и пилотирование без наземных радиотехнических средств навигации.

Главная задача таких тренировок — усовершенствовать у летчиков навыки выполнения задач в сложных условиях Арктики.