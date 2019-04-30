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Самолеты Ил-38 выследили «чужие» подлодки в Арктике 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба ВВО
Экипажи самолетов Ил-38 и модернизированных Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в районах Крайнего Севера и Арктики.
Сначала летчики оттачивали взлет, посадку, технику пилотирования и полет в составе пар на Камчатке.
"Затем группа самолетов Ил-38 и Ил-38Н осуществила перелет в район Северного ледовитого океана, где отработала тактические приемы самостоятельного поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств", — сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
Помимо этого экипажи отработали парное прохождение заданного маршрута и пилотирование без наземных радиотехнических средств навигации.
Главная задача таких тренировок — усовершенствовать у летчиков навыки выполнения задач в сложных условиях Арктики.
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Войска , Оружие
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