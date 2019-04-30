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Пентагон отправил дополнительно 320 военных на границу с Мексикой 

RT на русском + ещё 1 57 минут назад
Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих на границу с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Для оказания поддержки Министерства внутренней безопасности потребуется приблизительно 320 военнослужащих по 30 сентября 2019 года, что обойдётся примерно в $7,4 млн», — указывается в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, военнослужащие, в частности, будут заниматься вопросами транспортировки мигрантов, оказанием административной поддержки, распределением продуктов питания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные с оружием были отправлены на границу с Мексикой.
В апреле сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.
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Войска , Армия , Видео , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Пентагон , Мексика
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