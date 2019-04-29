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Турция собралась вмешаться в ливийский конфликт 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем, пообещав приложить максимум усилий, чтобы «остановить заговор против ливийского народа», сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
В ходе разговора президент Турции и глава ПНС договорились и «об активизации договоров, заключенных между двумя странами», передает ТАСС.
Эрдоган также заявил Сараджу, что Турция «приложит все возможные усилия, чтобы остановить заговор против ливийского народа».
В начале прошлой недели стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи. Первый этап похода ЛНА на ливийскую столицу стартовал 4 апреля.
8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи, после чего у столицы Ливии начались тяжелые бои с применением авиации. В ПНС утверждают, что в боях за Триполи якобы принимает участие авиация иностранных государств.
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Войска , Ближний Восток , В мире , ИТАР-ТАСС , Ливия , Турция
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