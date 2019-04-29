Турция собралась вмешаться в ливийский конфликт

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем, пообещав приложить максимум усилий, чтобы «остановить заговор против ливийского народа», сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В ходе разговора президент Турции и глава ПНС договорились и «об активизации договоров, заключенных между двумя странами», передает ТАСС.

Эрдоган также заявил Сараджу, что Турция «приложит все возможные усилия, чтобы остановить заговор против ливийского народа».

В начале прошлой недели стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи. Первый этап похода ЛНА на ливийскую столицу стартовал 4 апреля.

8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи, после чего у столицы Ливии начались тяжелые бои с применением авиации. В ПНС утверждают, что в боях за Триполи якобы принимает участие авиация иностранных государств.