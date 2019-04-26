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Удар «Бастиона»: ракетчики уничтожили корабли «противника» на Камчатке 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие произвели электронные пуски ракет по отряду кораблей.
Расчеты береговых ракетный комплексов «Бастион» произвели успешные электронные пуски по кораблям «противника» на Камчатке.
«Подразделения береговых ракетных комплексов "Бастион" берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота на Камчатке выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника», — сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.
Отмечается, что такая тренировка ракетчиков флота прошла в рамках проверки за зимний период обучения.
В ходе таких маневров военнослужащие совершили марш на огневые позиции, после чего отработали приведение в готовность пусковых установок и захват цели. Все это делалось на время.
БРК К-300 «Бастион» — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» (для ВС России)/«Оникс» (для поставок на экспорт).
Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Ранее в Петропавловск-Камчатский доставили комплект данного ракетного комплекса.
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Войска , Армия
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