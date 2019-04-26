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Россию назвали безоружной против «минного терроризма» 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: warships.ru
Основным типом гидроакустических станций (ГАС) тральщиков ВМФ России является МГ-89 «Серна», разработанная в 1969 году и не прошедшая с тех пор никакой модернизации, пишет в «Военном обозрении» капитан третьего ранга в запасе Максим Климов.
Эксперт отмечает, что в последние годы на тендеры по ремонту ГАС МГ-89 предприятиями, обслуживающими противоминные корабли (ПМК), практически не подаются заявки. «На значительной части ПМК ВМФ, ГАС МГ-89 просто не в строю от ветхости, и их некому ремонтировать», — заключает капитан третьего ранга.
По его мнению, в настоящее время значительная часть тральщиков ВМФ оказывается «слепой» и соответствует по «уровню» противоминным силам первых лет Второй мировой войны.
«На боевые службы в зону боевых действий вынуждены ходить (в сопровождении буксира) даже абсолютно устаревшие, не прошедшие никакой модернизации и утратившие боеспособность тральщики 1973 года постройки», — пишет автор.
По его мнению, такая ситуация угрожает появлением «минного терроризма». Самым современным российским тральщиком капитан назвал «Вице-адмирала Захарьина».
В апреле Климов заявил, что ВМФ в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения.
В марте эксперт допустил, что российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.
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Комментарии1
Войска , Оружие , Максим Климов , Военное обозрение
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