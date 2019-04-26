Саперы под Волгоградом уничтожили четыре снаряда времен войны

С начала года специалистами группы разминирования мотострелковой бригады обезврежено в Волгоградской области свыше 450 боеприпасов различного калибра.

Саперы извлекли снаряды, перенесли их на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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