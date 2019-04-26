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Саперы под Волгоградом уничтожили четыре снаряда времен войны 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Саперы мотострелковой бригады, дислоцированной в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен войны, найденные у села Червленое Светлоярского района. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.
"Четыре ржавых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены фермером при опашке поля у села Червленое в Волгоградской области", — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.
Саперы извлекли снаряды, перенесли их на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
С начала года специалистами группы разминирования мотострелковой бригады обезврежено в Волгоградской области свыше 450 боеприпасов различного калибра.
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Войска , Волгоград , Волгоградская Область
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