Саперы мотострелковой бригады, дислоцированной в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен войны, найденные у села Червленое Светлоярского района. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.
"Четыре ржавых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены фермером при опашке поля у села Червленое в Волгоградской области", — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.
Саперы извлекли снаряды, перенесли их на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
С начала года специалистами группы разминирования мотострелковой бригады обезврежено в Волгоградской области свыше 450 боеприпасов различного калибра.