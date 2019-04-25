Назначен новый командующий Восточного округа Росгвардии

Нового командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ представил управлению округа статс-секретарь-заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин. Эту должность занял генерал-лейтенант Юрий Яшин.

25 апреля в Хабаровске новому командующему вручили личный штандарт, сообщили "РГ" в пресс-службе Росгвардии.

Передавая этот символ власти новому военачальнику Сергей Захаркин напомнил, что это знак верности Отчизне, воинской чести и ответственности за личный состав, за решение важнейших государственных задач, стоящих перед войсками национальной гвардии.

"Обязуюсь с достоинством нести штандарт командующего войсками — это большая ответственность, которая ложится на мои плечи", — заявил Юрий Яшин, принимая этот знак.

Он отметил, что главной своей задачей видит сохранения войск в таком состоянии, когда они могут полностью обеспечивать безопасность восточных рубежей.

Сейчас военнослужащим это прекрасно удается. Только за прошлый год войска округа выполнили больше трех тысяч боевых задач.

После торжественной передачи штандарта церемония продолжилась вручением государственных и ведомственных наград сотрудникам и военнослужащим округа. А в заверение перед собравшимися выступил ансамбль песни и пляски Восточного округа Росгвардии "Амур".

Справка "РГ"

Личный штандарт состоит из двухстороннего квадратного полотнища, обшитого золотой бахромой, древка с подтоком, скобы, навершия и знаменных гвоздей. На полотне изображен прямой равноконечный с расширяющимися концами краповый крест. В центре помещен медальон, окаймленный золотистым лавровым венком. На лицевой стороне, в центре медальона — эмблема войск Росгвардии, а на обратной — серебристый всадник, поражающий копьем серого дракона, и два скрещенных протазана с золотистыми древками серебристыми наконечниками вверх под ним.