В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

Предприятие "Камов" разработало эскизный проект перспективного скоростного вертолета с двумя несущими и одним толкающим винтами. Максимальная скорость машины должна составить 420 км/ч.

Сформированы общий вид, компоновка, рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата ("синхроптер"), сообщает ТАСС.

На этом вертолете два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест" и синхронизированы.

Максимальная скорость синхроптера — 420 км/ч, в то время как скорость обычных вертолетов не превышает 300-350 км/ч (из-за конструктивных особенностей они достигли своего скоростного предела).

В ряде стран мира также ведется работа по созданию скоростных вертолетов — в США это S-97 Raider, в Европе — Eurocopter X3.

В августе 2017 года S-97 Raider совершил жесткую посадку на испытательном аэродроме во Флориде. Машина зависла над землей, после чего неожиданно рухнула на взлетно-посадочную полосу. Шасси вертолет выпустить не успел. Экипаж не пострадал.