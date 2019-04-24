Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: КБ им. Камова
Предприятие "Камов" разработало эскизный проект перспективного скоростного вертолета с двумя несущими и одним толкающим винтами. Максимальная скорость машины должна составить 420 км/ч.
Сформированы общий вид, компоновка, рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата ("синхроптер"), сообщает ТАСС.
На этом вертолете два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест" и синхронизированы.
Максимальная скорость синхроптера — 420 км/ч, в то время как скорость обычных вертолетов не превышает 300-350 км/ч (из-за конструктивных особенностей они достигли своего скоростного предела).
В ряде стран мира также ведется работа по созданию скоростных вертолетов — в США это S-97 Raider, в Европе — Eurocopter X3.
В августе 2017 года S-97 Raider совершил жесткую посадку на испытательном аэродроме во Флориде. Машина зависла над землей, после чего неожиданно рухнула на взлетно-посадочную полосу. Шасси вертолет выпустить не успел. Экипаж не пострадал.
Вести.Ru: последние новости
Борис Грызлов в связи с победой Зеленского надеется на подвижки в вопросе Донбасса Корабли Тихоокеанского флота России завершили визит во Вьетнам Российские истребители четыре раза поднимались на перехват самолетов-шпионов
Комментарии
Войска , Оружие , Технологии , Камов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва «раскусила» планы Лондона на Зеленского2
Украина заявила о «смене тона» России65
Чего России ждать от Зеленского6
Прояснилась дальнейшая судьба Порошенко167
РФ прослушивала секс по телефону Клинтона с Левински8
Видео
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль
Происшествия Пожары
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание
В мире Политика
Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания
В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»
Армия Оружие
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение