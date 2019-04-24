Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспилотный «Корсар» покажут в июне 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: Популярная механика
Первый публичный показ комплекса с лётным образцом беспилотного летательного аппарата «Корсар» в комплекте с целевыми нагрузками состоится на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в июне нынешнего года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с программой форума, беспилотный комплекс будет представлен в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра», которая пройдёт с 25 по 30 июня. «Корсар» предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полётов, а также аэрофотосъёмки местности в зоне радиусом до 120 километров. Аппарат уже готовится к серийному производству.
Его максимальная скорость составляет 150 км/ч, масса достигает 200 килограммов. Беспилотник оснащён двигателем разработки КБ «Луч», подтвердившим в ходе испытаний необходимые характеристики по работоспособности и отказоустойчивости в широком диапазоне внешних условий. Комплекс разработан как открытая система с возможностью наращивания потенциала. «Корсар» будет продемонстрирован с большим количеством сменных целевых нагрузок, позволяющих ему решать большой спектр различных задач.
Важной особенностью комплекса является его многофункциональность: кроме военного применения, он может быть использован для решения гражданских задач — таких как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей. Технические возможности «Корсара» позволяют не только вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку, но и обрабатывать и передавать большие массивы информации.
Популярная механика: последние новости
Роскосмос закроет “Гагаринский старт” Су-27 взлетели сквозь мощный ливень: видео США отказались от беспилотных разведчиков
Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия86
Россия ответила на угрозы США авианосцами96
«Я не верю ему»: Зеленскому дали совет по встрече с Путиным832
Деньги любят тишину: Чего России ждать от Зеленского53
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко12
Видео
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Марув стала жертвой «воздушных» грабителей
Шоу-бизнес
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Азия В мире
Куда направится субмарина с «Посейдонами»
Армия Оружие
Крымчан кормят мертвыми дельфинами
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение