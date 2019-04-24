Беспилотный «Корсар» покажут в июне

Первый публичный показ комплекса с лётным образцом беспилотного летательного аппарата «Корсар» в комплекте с целевыми нагрузками состоится на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в июне нынешнего года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с программой форума, беспилотный комплекс будет представлен в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра», которая пройдёт с 25 по 30 июня. «Корсар» предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полётов, а также аэрофотосъёмки местности в зоне радиусом до 120 километров. Аппарат уже готовится к серийному производству.

Его максимальная скорость составляет 150 км/ч, масса достигает 200 килограммов. Беспилотник оснащён двигателем разработки КБ «Луч», подтвердившим в ходе испытаний необходимые характеристики по работоспособности и отказоустойчивости в широком диапазоне внешних условий. Комплекс разработан как открытая система с возможностью наращивания потенциала. «Корсар» будет продемонстрирован с большим количеством сменных целевых нагрузок, позволяющих ему решать большой спектр различных задач.

Важной особенностью комплекса является его многофункциональность: кроме военного применения, он может быть использован для решения гражданских задач — таких как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей. Технические возможности «Корсара» позволяют не только вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку, но и обрабатывать и передавать большие массивы информации.