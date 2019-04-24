Контактная группа встречается в Минске после выборов на Украине

Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе в среду впервые собирается в Минске после президентских выборов на Украине , победу на которых одержал Владимир Зеленский

Буквально за три дня до второго тура голосования участники подгруппы по безопасности предприняли очередную попытку договориться о прекращении огня в регионе. Представители Киева, Донецка Луганска организовали 18 апреля видеоконференцию, чтобы обсудить возможность объявления традиционного для этого времени года "пасхального перемирия". Но результата, к сожалению, добиться не удалось. Как пояснил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов , Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня.

Речь о "пасхальном перемирии" шла и на предыдущей встрече Контактной группы, которая состоялась в Минске 10 апреля. Тогда киевская делегация также отказалась договариваться о прекращении огня. А предыдущее перемирие между сторонами конфликта, заключенное накануне праздника 8 марта, было почти сразу сорвано киевской стороной.

Представители провозглашенных республик Донбасса и ранее указывали на то, что украинская делегация в Контактной группе с начала избирательной кампании на Украине 31 декабря минувшего года практически прекратила работу в Минске. Проходящие каждые две недели встречи с тех пор неизменно заканчивались ничем.

Грызлов был вынужден даже несколько раз с горечью констатировать, что украинская делегация продолжает игнорировать представителей Донбасса, отказываясь от диалога с ними. Между тем прямые переговоры между Киевом и Донбассом — это единственно возможная основа для урегулирования внутриукраинского кризиса, подчеркивал он. Кроме того, киевская делегация постоянно выступала с заявлениями, которые вообще не имели никакого отношения к минским договоренностям.

"Эту тактику срыва переговорного процесса представители Киева используют уже систематически", — подчеркивал полпред РФ.

Надежда на перемены

После объявления в воскресенье предварительных результатов голосования во втором туре президентских выборов стало очевидно, что действующая киевская администрация во главе с нынешним президентом Петром Порошенко потерпела сокрушительное поражение.

Комментируя итоги выборов, Грызлов подчеркнул, что граждане Украины выразили недоверие киевской "партии войны".

"Люди надеются, что новый президент изменит политику в отношении жителей Донбасса, начнет диалог вместо попыток военного подавления", — сказал он.

Предваряя встречу в Минске, полпред РФ выразил надежду на то, что новое украинское руководство приступит к "выполнению воли избирателей". По его мнению, сейчас есть реальная перспектива ввести в действие "пасхальное перемирие". "Есть возможность согласовать необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом, — уверен он. — Есть реальная перспектива приступить к завершению процедуры обмена, возвращения тех удерживаемых лиц, которых Киев обещал освободить еще в конце 2017 года".

Российская делегация, а также делегация ОБСЕ со своей стороны "готовы оказать все необходимое содействие для обеспечения прямого, конструктивного и честного диалога между Киевом и жителями Донбасса", подчеркнул в понедельник Грызлов.

Тем не менее, новый президент Украины сможет приступить к исполнению своих обязанностей не ранее, чем через месяц. А это значит, что еще два — три заседания Контактная группа будет проводить в прежнем составе.

Сам Зеленский в ходе избирательной кампании провозгласил достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей. По его словам, он готов на любые переговоры ради прекращения огня на линии соприкосновения. Он также заявлял о приверженности минским соглашениям и готовности сменить команду переговорщиков в Минске. Вместе с тем некоторые его высказывания шли вразрез с этими целями. Зеленский, в частности, говорил о невозможности предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, ведения с их представителями прямого диалога, объявления амнистии участникам событий на востоке Украины, что собственно и составляет суть Минских соглашений.