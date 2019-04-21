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Российские корабли прибыли в Китай для участия в параде 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Отряд из четырех кораблей Северного флота ВМФ России в воскресенье утром прибыл в порт города Циндао китайской восточной провинции Шаньдун для участия в международном параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России возглавляет многофункциональный фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама". Участвующий в торжественных мероприятиях отряд кораблей вышел в дальний поход из Североморска еще 26 февраля, за это время он совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.
Для фрегата, который является флагманом отряда, этот поход — первый в истории. С начала дальнего похода корабль прошел более 13 тысяч морских миль и выполнил несколько учений оборонительного характера. "Адмирал Горшков", поступивший на вооружение РФ летом прошлого года, входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ.
Российские корабли находятся в Циндао в рамках празднования 70-й годовщины основания ВМС НОАК. Китайские военные подготовили целый ряд тематических мероприятий, которые пройдут по всему городу в период с 22 по 25 апреля. Главным событием станет международный парад 23 апреля, в нем примут участие более 20 иностранных судов, 32 военных корабля и 39 самолетов Китая. В торжественных мероприятиях принимают участие представители свыше 60 государств, военные корабли для участия в параде в Циндао направили 10 стран, включая Россию, Индию, Малайзию, Южную Корею, Японию, Таиланд и Австралию.
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Войска , Азия , Армия , Оружие , РИА Новости , Китай , Циндао
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