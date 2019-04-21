Российские корабли прибыли в Китай для участия в параде

Отряд из четырех кораблей Северного флота ВМФ России в воскресенье утром прибыл в порт города Циндао китайской восточной провинции Шаньдун для участия в международном параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая , передает корреспондент РИА Новости.

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России возглавляет многофункциональный фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама". Участвующий в торжественных мероприятиях отряд кораблей вышел в дальний поход из Североморска еще 26 февраля, за это время он совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.

Для фрегата, который является флагманом отряда, этот поход — первый в истории. С начала дальнего похода корабль прошел более 13 тысяч морских миль и выполнил несколько учений оборонительного характера. "Адмирал Горшков", поступивший на вооружение РФ летом прошлого года, входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ.

Российские корабли находятся в Циндао в рамках празднования 70-й годовщины основания ВМС НОАК. Китайские военные подготовили целый ряд тематических мероприятий, которые пройдут по всему городу в период с 22 по 25 апреля. Главным событием станет международный парад 23 апреля, в нем примут участие более 20 иностранных судов, 32 военных корабля и 39 самолетов Китая. В торжественных мероприятиях принимают участие представители свыше 60 государств, военные корабли для участия в параде в Циндао направили 10 стран, включая Россию, Индию, Малайзию, Южную Корею, Японию, Таиланд и Австралию.