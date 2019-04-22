Eastday (Китай): Американские и французские авианосцы подходят к берегам Красного моря — как ответит Россия?

Eastday (Китай) . Военный обозреватель считает, что если появление одного авианосца рассматривается как угроза или устрашение, то появление группы, состоящей из двух-трех авианосцев, несомненно признак настоящей войны. Вновь накаляется противостояние США России . Военно-морские силы Америки и Франции развернули совместные военные учения в акватории Красного моря, сообщает издание. Военный обозреватель считает, что если появление одного авианосца рассматривается как угроза или устрашение, то появление группы, состоящей из двух-трех авианосцев, несомненно признак настоящей войны.

Вновь накаляется противостояние США и России! Военно-морской флот Америки и Франции развернул совместные военные учения в акватории Красного моря. Основные «герои» учений — атомные авианосцы. Возглавили многочисленный строй эсминцев и крейсеров американский авианосец «Джон К. Стеннис» и французский «Шарль де Голль», начав учения ПВО и противоракетные учения. Кроме этого, сотня боевых самолетов поочередно взлетела с обоих авианосцев, завершив боевую подготовку в воздушном пространстве Красного моря, а также осуществив дозаправку в воздухе.

Военный обозреватель Ду Вэньлун считает, что если появление одного авианосца рассматривается как угроза или устрашение, то появление группы, состоящей из двух-трех авианосцев, несомненно является признаком настоящей войны. До этого французский авианосец «Шарль де Голль» был в американском строю и принимал участие в военных операциях в горячих точках приграничных территорий. На данный момент оба авианосца выполняют сразу несколько задач: прежде всего они располагаются в самом тылу Саудовской Аравии, и ее поддержка может быть важной функцией. По ту сторону Персидского Залива находится Иран, взлеты и посадка самолетов авианосцев также может контролировать воздушное пространство Ирана, представляя достаточно большую угрозу для близлежащих территорий и воздушного пространства.

Более того, если они достигнут Средиземного моря, в центре внимания обоих государств также окажется и ситуация в Ливии. Если Соединенные Штаты и Франция смогут вмешаться, то это как минимум приведет к определенному контролю и разворачиванию боевых действий в прибрежных районах Триполи и Бенгази. Поэтому появление двух авианосцев означает намерение поддерживать собственных союзников, сохранять контроль и продолжать устрашать ради собственных стратегических целей, а также потенциальных стратегических противников.

Во время проведения военных учений США и Франции сторожевой корабль российского военно-морского флота проводил разведку, наблюдая за французско-американской эскадрой, но столкнулся с провокацией, реализуемой палубным самолетом американских войск, который находился неподалеку, после чего российский корабль был вытеснен из территориальных вод. Тогда обе стороны уже бряцали оружием. С точки зрения географического положения, Красное море представляет собой узкий и длинный водный путь между Африкой и Аравийским полуостровом, с обоих концов оно соединено со Средиземным и Аравийским морем. Ранее военно-морской флот России проводил в Средиземном море крупномасштабные учения с боевой стрельбой, демонстрируя свою силу.

В связи с этим Ду Вэньлун полагает, что основные стратегические цели ВМС Соединенных Штатов и ВМФ России различны. Для военно-морских сил США — это распространение по всему миру, глобальный контроль и глобальная война, в то время как стратегия России в настоящее время ограничена. Таким образом, ВМС США проводят военные учения вместе с военно-морскими силами стран-участниц НАТО , а Россия, как правило, делает упор на отслеживание и надзор.

Если оказаться вблизи российских границ, то Россия может произвести серию атак, используя различные ракеты и подводные лодки. Ранее Су-24 вместе с Су-27, пролетавшие над Балтийским и Черным морем, уже послужили препятствием для эсминца ВМС США, продемонстрировав достаточно широкие возможности средств устрашения. Поэтому сейчас это должно быть главным козырем России, и она не придает значения тому факту, что США, находясь в далеком от нее море, могут создать себе имидж крупной и сильной державы. Она — всего лишь зритель. Однако если военные силы США окажутся вблизи берегов России, то ее военно-морской флот тут же превратится в храброго воина и борца.