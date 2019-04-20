Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао

Около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России , примут участие в военно-морском параде, который пройдёт в китайском порту Циндао по случаю 70-летия китайских Военно-морских сил, заявил заместитель командующего ВМС Китая Цю Яньпэн.

В порту Циндао 22-25 апреля пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования ВМС. Представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах. Самым зрелищным мероприятием стане военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.

"Двадцать третьего апреля в воздушном пространстве и морской акватории Циндао пройдет военно-морской парад. Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии", — сообщил Цю Яньпэн на пресс-конференции в субботу.

Среди кораблей будет эскадренные миноносцы, сторожевые суда и десантные корабли.

Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС. Во время визита фрегат будет открыт для посещения гостями праздника.