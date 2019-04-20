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Военная техника для Парада Победы выдвинулась к Москве 

Мир24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Колонна военной техники, которая примет участие в Параде Победы, движется к Москве, сообщает телеканал «360».
Более 100 боевых машин пройдут несколько десятков километров от полигона Алабино в Подмосковье до улицы Мневники на северо-западе Москвы.
Колонна растянулась на три километра. В ее составе знаменитые ракетные комплексы «Ярс», за ними на специальных платформах танки «Армата», «Курганец-25» и новые боевые машины огневой поддержки «Терминатор». Также следуют самоходный зенитный ракетно-пушечный комплект «Панцирь-С1» и комплексы «Искандер».
Традиционный военный парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 9 мая. В этот день также состоится шествие Бессмертного полка.
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Войска , Новости Москвы , Москва , Московская область
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