Военная техника для Парада Победы выдвинулась к Москве

Колонна военной техники, которая примет участие в Параде Победы, движется к Москве , сообщает телеканал «360».

Более 100 боевых машин пройдут несколько десятков километров от полигона Алабино в Подмосковье до улицы Мневники на северо-западе Москвы.

Колонна растянулась на три километра. В ее составе знаменитые ракетные комплексы «Ярс», за ними на специальных платформах танки «Армата», «Курганец-25» и новые боевые машины огневой поддержки «Терминатор». Также следуют самоходный зенитный ракетно-пушечный комплект «Панцирь-С1» и комплексы «Искандер».

Традиционный военный парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 9 мая. В этот день также состоится шествие Бессмертного полка.