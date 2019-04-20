Як-201: Почему для США он намного опаснее, чем Су-57

Военно-морской институт США дал развернутый анализ эксплуатации истребителей F-35B (с коротким разбегом и вертикальной посадкой — авт.) на борту десантного корабля класса USS Essex (LHD-2) класса «Wasp» («Уосп»). В составе 13-го морского экспедиционного подразделения ВМС США этот транспорт участвовал в длительных миссиях в Тихом океане и в районе Ближнего Востока. Он вернулся 1 марта в Сан-Диего, где Чандлер Нельмс, командир экспедиции, сообщил, что Америка будет ускоренно развивать флот мини-авианосцев.

Судя по всему, так оно и будет.

Во-первых, овчинка явно стоит выделки. Последние три «Wasp» обошлись казне США примерно по $750 млн за корабль (или около 50 миллиардов рублей), причем срок строительства занимал 2,5 года, и еще около 2-х лет велись судовые испытания. На палубе мини-авианосца может разместиться 20 истребителей F-35B, или 6 F-35B и 12 конвертопланов MV-22B Osprey, а также 6 вертолетов. Для сравнения: авианосцы « Джеральд Форд » стоят в 12 раз дороже — порядка $9 млрд, вводятся в эксплуатацию через 8 лет после закладки, и несут 90 самолетов и вертолетов.

Во-вторых, гонять «аэродром на воде» за тридевять морей для решения локальных военных задач, как оно зачастую бывает, просто неразумно. Ведь после двух-трех походов за океан гиганты становятся на очень дорогой ремонт. И сама подготовка к длительной миссии на «Джеральде Форде» занимает несопоставимо больше времени, чем на том же «Wasp». Плюс на борту последнего размещаются до 2-х тысяч морпехов. Как говорится, самое то, чтобы проецировать силу вдали от метрополии.

Полноразмерные авианосцы с водоизмещением в 100 тысяч тонн и с авиакрылом в 90 палубных истребителей являются неподъемным грузом практически для всех государств, за исключением первой и второй экономик мира — США и КНР . Впрочем, даже в Соединенных Штатах все громче звучат голоса, что «Джеральды Форды» окажутся братскими могилами в случае войны с Россией или с Китаем. Забьют их ракетами.

Россия, оказавшись после развала СССР без верфей в Николаеве (ныне Украина ), где Советский Союз накапливал опыт и технологии строительства авианосцев, вынуждена была начинать с нуля. Не секрет также, что в 90-х годах, когда в стране правили деятели во главе Борисом Березовским Егором Гайдаром , прекратились государственные инвестиции в судостроение, что и стало причиной нынешнего практически 20-летнего отставания РФ от США в этой области. В итоге сегодня РФ не хватает не только технических знаний, но и управленческих процедур и тактики, чтобы строить гигантские корабли.

Отметим также, что в СССР тоже не горели большим желанием клепать огромные авианосцы. Для войны с Америкой плавучие аэродромы были непрактичны в отличие от атомных субмарин, которые реально могли перекрыть доступ США к Европе. Для этого нашим подводникам не надо было даже топить военные корабли союзников, достаточно было сосредоточиться на транспортах и конвоях, чтобы перекрыть доступ солдат и техники из Нового Света в Старый.

И все-таки авианосцы сегодня нужны России, о чем свидетельствует хотя бы сирийская кампания и политика поддержки Венесуэлы. В этом плане американский опыт мини-авианосцев с двадцатью самолетами на палубе может стать самой настоящей палочкой-выручалочкой для ВМС РФ.

И хотя универсальный десантный корабль класса «Wasp» имеет огромное по нашим меркам водоизмещение 40 тысяч тонн, он собирается из 5 корпусных блоков и модуля надстройки, каждый из которых изготавливается отдельно и параллельно. На эту часть приходится порядка 75% работ в сравнительно небольших доках.

В России уже появились мощности, где возможна модульная сборка — это завод «Звезда» в городе Большой Камень. Стоимость 50 млрд рублей за корабль тоже вполне подъемна даже для скромного российского бюджета. Зато страшно представить, во сколько в реальности обойдется многоцелевой тяжелый авианосец проекта 23000 «Шторм», и как долго его будут строить и вводить в строй, если, к примеру, ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» оценивается в 65 млрд рублей и продлится как минимум 4 года.

Однако чтобы воспользоваться американским опытом, России нужен самолет вертикального/короткого взлёта и посадки. Как известно, в советское время конструкторское бюро «Яковлев» разработало именно такой ударный истребитель Як-38 для авианосцев типа «Киев», кстати, с водоизмещением 41 тысяча тонн, как и у кораблей класса «Wasp».

И хотя Як-38 был ограничен в своих возможностях из-за огромного расхода топлива на взлет и посадку, тем не менее, он дал импульс развитию палубных самолетов вертикального/короткого взлёта и посадки. Через 11 лет на смену Як-38 пришел Як-41, который совершил свой первый полет в 1987 году. Новая машина уже отвечала требованиям истребителей 4-го поколения. А в сентябре 1991 года, всего за несколько месяцев до распада СССР, новый Як-141 произвел первую вертикальную посадку на авианосец «Адмирал Горшков» класса «Киев».

С развалом Советского Союза и последующим упадком более чем на 40% российской экономики, КБ «Яковлев» потеряло финансирование для продолжения проекта. И это притом, что уже имелось четыре рабочих прототипа. Хуже того: идеи и принципы Як-141 легли в основу того самого F-35B, который сегодня становится базовым палубным истребителем американских мини-авианосцев. Теперь уже не секрет, что в начале 90-х был слив советских «критических» технологий концерну Lheheed Martin в рамках краткосрочного сотрудничества.

Надо сказать, что ныне в России вроде бы есть понимание, что нужно развивать концепцию мини-авианосцев с истребителями короткого взлета и вертикальной посадки. Правда, не совсем понятно, что происходит с программой возрождения Як-141 (и более поздней версии Як-201) — с той самой, которая, собственно, и обеспечит решения проблемы авианосцев РФ.

Да, разговоры на тему Як-141/Як-201 ведутся на самом верху, но в условиях ограниченного оборонного бюджета все одеяло на себя перетягивает разработка Су-57. Однако с точки зрения морского применения «Сушке» 5-го поколения потребуется носитель проекта 23000 «Шторм», чья стоимость может превысить 1 трлн. рублей.

При этом, как писалось выше, не совсем ясно, когда вообще этот гигант окажется в боевых миссиях. Если же начать выпуск Як-141 даже образца 90-х годов, но оснастить его ракетой Р-77 с дальностью полета 110 км, то зона безопасности вокруг корабля может достичь приличные 500 км.

А, если оценить еще экспортные потенциалы пока еще сырого Су-57 и Як-141/Як-201, то у второго намного больше шансов быть востребованным. Мини-авианосцы доступны очень многим странам, но, по сути, единственным сдерживающим фактором их развития остается недорогой самолет короткого взлета и вертикальной посадки. В этом плане «Яковлев» для Америки намного опаснее, чем «Сухой»

В целом затягивание с программой Як-141/Як-201, без всякого сомнения, уже оборачивается значительной потерей боеспособности нашего ВМФ, тогда как США, напротив, активно наращивают группировку небольших авианосцев. Конечно, многое упирается в военный бюджет, который в силу слабой российской экономики не имеет денег на развитие ряда по-настоящему перспективных программ.

Из народа, как известно, уже выжали все соки, поэтому очевидным выходом из этой нерадостной ситуации остается введение прогрессивного налога. Но это, похоже, не входит в планы непрофессионального кабмина Медведева, поддержка которого со стороны президента Путина не может вызвать сожаления.

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