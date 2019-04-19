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Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи? 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Основная проблема современных авианосцев в том, что на однопалубных не хватает места, а двухпалубные слишком медленные. «Боевой народ» с его богатым воображением задумался о строительстве легкого двухпалубного авианосца, пишет китайский эксперт в издании Феникс. Если все пойдет по плану, он станет первым в мире. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
В настоящее время авианосцы всех стран однопалубные. Главные недостатки такой конструкции — нехватка места и недостаточно большая палуба. На двухпалубном авианосце проблема тесноты была бы чудесным образом решена, в нем был бы огромный ангар и полетная палуба, что позволило бы брать на борт еще больше палубных самолетов. Кроме того, из-за увеличения водоизмещения авианосец с двумя палубами был бы более надежным в движении, его корпус имел бы форму волнореза. Что увеличивало бы скорость передвижения.
Но и у двухпалубного авианосца есть свои недостатки, которые сложно будет исправить. Из-за особенностей двухпалубного строения корабль будет иначе реагировать на ухудшение условий навигации, его способность приспосабливаться и степень надежности будут отличаться от традиционных кораблей. При плохих погодных условиях двухпалубный корабль вообще не сможет выйти в море, несмотря на все усовершенствования, в этом он не сравнится с однопалубными авианосцами.
Кроме того, под воздействием волн и ветра пространство между палубами создаст огромный крутящий момент, что при ухудшении погодных условий может просто разорвать его пополам. Поэтому даже у сильных в технологическом плане США нет планов по созданию двухпалубных авианосцев.
Но «боевой народ», отличающийся богатым воображением, задумался о строительстве легкого двухпалубного авианосца, способного перевозить огромное количество палубных самолетов.
В России планируют построить двухпалубный авианосец и, если работы будут завершены успешно, он станет первым в мире. По мнению военных специалистов, к преимуществам такой конструкции можно отнести то, что она уменьшит сопротивление, а значит двухпалубный авианосец будет способен развивать большую скорость, чем однопалубный, на нем также можно будет использовать более дешевые двигатели с меньшей мощностью.
«Крыловский государственный научный центр» еще в конце прошлого года предлагал проект строительства двухпалубного авианосца и даже сконструировал модель будущего корабля, сейчас проекты строительство авианосца этой модели непрерывно совершенствуются.
Проект легкого двухпалубного авианосца был представлен Россией на форуме «Армия-2018» в августе прошлого года. Основная особенность данного проекта заключалась в наличии у авианосца двух корпусов, соединенных одной платформой, которая будет служить как полетной палубой, так и верхней палубной надстройкой. Из-за наличия двух корпусов палуба такого авианосца будет невероятно просторной, за счет чего увеличится число самолетов, которые смогут одновременно садиться и взлетать, такой авианосец будет способен перевозить больше палубных самолетов и контролировать воздушное пространство над морем, обеспечивая боеспособность военно-морских подразделений.
Стандартное водоизмещение легкого авианосца 37 тысяч тонн, водоизмещение при полной нагрузке — 44 тысячи тонн, длина около 304 метров, ширина около 78 метров, глубина осадки — 8,5 метров. При полной нагрузке двухпалубный авианосец сможет двигаться до 60 дней с максимальной скоростью в 28 узлов, дальность маршрута может составить до 12800 километров. С учетом того, что корпус корабля относительно легкий, по проекту «Крыловского государственного научного центра» на нем будет установлен двухвальный газотурбинный двигатель мощностью в 81 тысячу кВт, а мощность, создаваемая тремя генераторами корабля, будет составлять 32 мВт.
Из средств ведения огня помимо палубных самолетов, на авианосце будет установлены четыре ЗРАК «Панцирь-МЕ», а также самодвижущиеся и не самодвижущиеся средства ведения электронной войны. Одновременно на двухпалубном авианосце можно будет перевозить 46 самолетов палубной авиации, включая 12 — 14 Су-33, 12 — 14 МиГ-39К, 4 самолёта дальнего радиолокационного обнаружения, а также 12 — 14 вертолетов Ка-27. При этом объем боеприпасов для самолетов может составлять 600 тонн, топлива — 2 тысячи тонн, что обеспечивает возможность ведения продолжительных боевых действий. По сравнению с имеющимся у ВМФ России авианосцем «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тысяч тонн, который способен перевозить 52 палубных самолета, легкий двухпалубный авианосец водоизмещением 44 тысячи тонн кажется отличны выбором для российской армии.
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Войска , Армия , Оружие , Статьи , Крыловский ГНЦ , США
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