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Корабли НАТО вошли в польский порт на Балтике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт польского города Гдыня, сообщили местные СМИ.
В составе соединения фрегаты и эсминцы из Великобритании, Германии, Испании, Польши, США, Турции, передает ТАСС.
Сообщается, что корабли прибыли в Гдыню с рабочим визитом. Они пробудут в порту до вторника. В отдельные дни и часы все желающие смогут подняться на борт трех из кораблей, отмечается в сообщении.
Напомним, в четверг Национальный центр управления обороной России сообщил о появлении в Балтийском море военно-морской группы Североатлантического альянса. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Балтфлота выполнялся контроль за действиями кораблей НАТО.
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Войска , Армия , Оружие , НЦУО РФ , ИТАР-ТАСС , Гдыня , Германия , Испания , Польша , США , Великобритания , Турция
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