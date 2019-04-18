«Машина сама расскажет, если что-то не так». Секреты парадной подготовки танков «Армата»

В этом году на параде Победы в Москве корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех ) представит свою современную технику, среди которой новейшие танки Т-14 "Армата" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Уже с марта специалисты уральского предприятия на отдельной площадке в Алабине оказывают техническую поддержку тяжелым гусеничным машинам, готовя их к парадному выступлению на главной площади страны.

"Это у всех парад проходит 9 мая, а у военных и у нас он начинается марте", — рассказал в интервью ТАСС Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ, обеспечивающих подготовку техники к параду Победы на Красной площади. В этом году у Михаила уже десятый парад, ежегодно с марта по май он с группой специалистов постоянно находится на территории подмосковного Алабино, где проходят тренировки парадных расчетов механизированных колонн. Причем, кроме подготовки к 9 Мая, группа работает здесь и летом, во время проведения международных соревнований "Танковый биатлон", где также участвует техника УВЗ — танки Т-72Б3.

"Раньше на военных парадах у нас были танки Т-90, сейчас Т-72Б3М, плюс добавились "Терминатор" и "Армата". В этом году у нас 25 единиц техники находится на обслуживании. Из них четыре "Арматы" пройдет в парадной колонне. Больше техники, конечно, будет в следующем, юбилейном году", — говорит Бегман.

"Очень плавно, и "Армата" тебя слушается"

На знаменитый уральский завод Михаил попал совершенно случайно. Закончил среднюю школу и поехал учиться в Челябинск , в Южно-Уральский государственный университет по целевому набору от завода. Там окончил аэрокосмический факультет по специальности "Гидравлика и гидропневмоавтоматика". И в 2007 году вместе с супругой пришли работать на завод.

"Откровенно, на тот момент не представлял, что из себя представляет завод, я был первым человеком из семьи на таком предприятии. Случайным образом, по воле судьбы я попал в 70-й тогда еще отдел, сейчас это управление сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции "Уралвагонзавода", — рассказывает Бегман. Все управление занимается тем, что полностью следит за "жизнью" всей техники, выпускаемой заводом. "Причем всю продукцию мы доводим от начала и до конца — и не только танки", — уточняет он.

Среди задач группы, которая находится в Алабине, — проверка уровня масла и других технических жидкостей, покраска техники. Но самое сложное, признается специалист УВЗ, — это одеть борта. Ведь с завода машины приходят "голые" и "одевают" их уже экипажи непосредственно в воинских частях.

Что касается состава самой бригады, то все они — работники управления сопровождения жизненного цикла уральского завода, за исключением механиков-водителей самой "Арматы". Попасть в такую бригаду — престижно, но и ответственность тоже очень высока.

"Нужна оперативность, исполнительность и быть настоящим специалистом своего дела, — рассказывает Бегман. — Если ты механик, то должен на слух определить правильность работы двигателя и спокойно сесть за рычаги любого изделия, которое мы обслуживаем. Если ты электрик, то точно также залезть и определиться с дефектом, быстро его найти и устранить".

По словам специалиста, "Арматой" достаточно легко управлять. "Она настолько послушная, ведь там стоит штурвал (нет рычагов). Коробка полуавтоматическая. Очень плавно, и "Армата" тебя слушается. Она большая и тяжелая, но когда я первый раз за нее сел, было настолько легко и непринужденно. И слушается по первому твоему действию. Габариты чувствуются очень хорошо", — рассказывает он.

Однако, что касается управления танком Т-14, то в войсках, по мнению специалиста УВЗ, механиком-водителем "Арматы" должен быть контрактник. "Разве готовы мы посадить в самолет срочника? Ни в коем случае. И здесь то же самое. Это высокотехнологичная машина. Чтобы она смогла показать себя так, как мы хотим, и все то, что в нее изначально было заложено, нужна тщательная подготовка военных", — говорит Бегман.

Кстати, по комфорту для механика-водителя удобнее сидеть в "Армате", отмечает Михаил. "Во-первых, находишься в полулежачем состоянии, а во-вторых, весь экипаж находится рядом, — поясняет он. — Есть визуальное общение, где-то нужно жестом или взглядом что-то показать". Ведь обычно танковый экипаж понимает друг друга с полуслова. Именно так и происходит в "Армате".

"Армата" разговаривает женским голосом

"Что касается подготовки, то и БМПТ "Терминатор", и танк "Армата" прибыли с завода в отличном состоянии, и мы ее здесь просто ведем. Да, мы провели на ней здесь дополнительное обслуживание. Смотрим, чтобы каждый день запускалась машина, слушалась, чтоб все узлы работали", — рассказывает Бегман.

По его словам, первые Т-14, которые участвовали в параде Победы в 2015 году, от машин этого года практически ничем не отличаются кроме внутреннего программного обеспечения. "Внешне они абсолютно те же машины, что и четыре года назад", — говорит Михаил, отмечая разве что необычную деталь, которая не так давно появилась на передней броне нового танка.

"Шероховатая поверхность на "Армате" выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне. Точно такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", — говорит специалист УВЗ.

При этом он подчеркивает, что в параде участвует техника такая, какая она есть и в войсках. "Никаких изменений и доработок кроме замены гусениц нет", — подчеркивает он.

На вопрос, с какой машиной работать легче, Михаил отвечает, что лично ему очень нравится танк Т-90. "Я считаю, что это очень удачная машина, потому что сколько мы с ней в разных мероприятиях ни участвовали, она не подводит. Да, нюансы есть, но они есть на всей технике, и на обычном автомобиле в том числе", — говорит он.

Что касается обслуживания, то БМПТ "Терминатор" и танк Т-90 практически одинаковы, потому что у них одна база. Также Михаил отмечает и простоту вождения у БМПТ — ей могут управлять и контрактники, и срочники.

"Машина настолько проста в управлении, что подготовленный военнослужащий срочной службы без проблем может на ней проехать и при этом держать строй в механизированной колонне. Здесь, на парадной подготовке в Алабине, они ездят коробками в течение полутора месяцев", — говорит Бегман.

"У кого есть гоночный болид?"

По словам специалистов УВЗ, по Красной площади все гусеничные бронемашины (танки Т-72Б3, Т-14 "Армата" и БМПТ "Терминатор" — прим. ТАСС) движутся на третьей передаче со скоростью 10 км/ч. Но при этом за все десять лет Михаил ни разу (кроме 2015 года, когда была остановка "Арматы") не был на самой площади.

"Я пока не нарушаю эту традицию, я каждый год стою на Манежной площади и провожаю технику на подъеме, как раз на въезде на Красную площадь, — рассказывает он. — У нас, как у космонавтов, которые смотрят перед полетом "Белое солнце пустыни". Мы когда стоим на Тверской площади, наша коробка танкистов всегда располагается напротив Центрального телеграфа. И там находится кафе быстрого питания. Так как мы выдвигаемся перед парадом очень рано, то мы ходим туда кушать. Эту традицию мы не нарушаем. Два раза в год — 7 (проходит генеральная репетиция парада — прим. ТАСС) и 9 мая".

На случай различных ситуаций в районе Красной площади всегда находятся БРЭМы (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), поясняет Михаил. "Мы здесь провели на них техническое обслуживание и передали военным. Эти машины располагаются по всему пути следования всей механизированной колонны. Если, не дай бог, что-то произойдет, то она уберет вышедшую из строя технику в сторону, дав возможность проехать другим в колонне", — говорит он.

Руководитель бригады специалистов УВЗ отмечает хорошую управляемость и мощное вооружение новых серийных машин, но при этом подчеркивает, что в будущем необходимо добиваться еще большей ремонтопригодности.

В завершение нашего разговора Михаил проводит некоторое сравнение боевых машин с современными автомобилями: "Я бы сказал так: если танк Т-90 — это хороший Land Cruiser, то "Армата", забравшая все превосходные характеристики Т-90, — это все-таки боевой гоночный болид. Даже не по скорости, может быть, по цене, по привилегиям и по уникальности. Не так много, но и не мало людей в Москве, у которых имеется Land Cruiser, а у кого есть боевой гоночный болид? Только у "Уралвагонзавода".

Однако "Армате", как и в свое время танку Т-72, который на протяжении десяти лет доказывал свою состоятельность, также еще предстоит доказывать свое "право на жизнь" и то, что она — лучшая.

ТАСС благодарит за организацию фотосъемки пресс-службу УВЗ