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NI: США намерены закупить беспилотные корабли для «борьбы» с Россией 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: EPA
США планируют закупить роботизированные корабли, «чтобы конкурировать с быстро модернизирующимися китайскими и российскими ВМФ». Об этом сообщает The National Interest.
По данным издания, в настоящее время ВМС США в период между 2020 и 2024 годами «хотят потратить около $4 млрд на покупку десяти больших беспилотных надводных кораблей и девяти больших беспилотных подводных лодок».
«Высокопоставленные руководители ВМФ всё больше обеспокоены тем, что большие военные корабли, на некоторых из которых находятся сотни моряков, слишком уязвимы для российских и китайских ракет», — говорится в тексте.
В феврале в состав ВМС США официально вошёл корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащён технологией снижения заметности.
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Войска , Оружие , США
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